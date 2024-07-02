Російський суд заочно арештував Клімкіна і Гройсмана

Російський суд заочно арештував колишньіх прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана (2016-2019рр.) і міністра закордонних справ Павла Клімкіна (2014-2019рр.) на 2 місяці.﻿ Про це йдеться в повідомленні Басманного районного суду Москви, повідомляє Українська правда.

Також цей суд обрав такий же "запобіжний захід" екс-міністру фінансів України Олександру Шлапаку та генерал-лейтенанту ЗСУ Ігорю Довганю. Росіяни обвинувачують усіх чотирьох у "застосуванні заборонених засобів і методів ведення війни".

Нагадаємо, російські суди регулярно висувають обвинувачення, "арештовують" і "засуджують" українських політичних і медійних діячів.

У червні окупанти в Криму повідомили про нові крадіжки нерухомості українців, серед яких, за їхніми словами, активи експрем'єра Арсенія Яценюка і переможниці "Євробачення" 2016 року співачки Сусани Джамаладінової, а також активи "Київміськбуду".