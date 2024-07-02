РФ двічі відправляла підводні човни в бік Британії та Ірландії – Bloomberg

З моменту повномасштабного вторгнення в Україну російські ударні підводні човни двічі здійснювали місії в Ірландському морі, що змусило військових Великої Британії вжити заходів із захисту територіальних вод. Про це пише Bloomberg із посиланням на три обізнаних джерела, повідомляє Укрінформ.

Як зазначається, перше розгортання російського підводного човна класу Kilo поблизу Ірландського моря, яке відокремлює острів Ірландія від Великої Британії, відбулося близько 18 місяців тому. Другий випадок стався нещодавно.

За словами джерел, масштаби переміщень підводних човнів вийшли за рамки того, що раніше бачили у Британії.

Двоє співрозмовників Bloomberg заявили, що офіційні особи США знали про рух субмарин. У британському Міністерстві оборони зазначили, що «не коментує операції». Високопоставлений чиновник адміністрації президента США Джо Байдена заявив, що США відстежують діяльність російського флоту. Представники Білого дому відмовилися коментувати останні повідомлення.

На думку джерел видання, розгортання Росією підводних човнів навколо Британії та Ірландії може бути спробою виявити потенційні слабкі місця в обороні або спробою залякати британців у відповідь на підтримку України.

Про розміщення російських підводних човнів у водах, що оточують Британію і західну Ірландію під час війни в Україні, вже було відомо, хоча раніше не повідомлялося, що вони прямували в Ірландське море. У 2023 році ірландські ЗМІ повідомили, що британський гелікоптер і військовий корабель переслідували російський підводний човен за межами гавані Корка на південному заході Ірландії, оскільки в ірландських військових не було можливостей протистояти підводним загрозам.

Підводний човен класу Kilo — дизель-електричний ударний підводний човен, здатний запускати крилаті ракети "Калібр", а також торпеди та морські міни.