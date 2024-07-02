У Раді назвали заморожування мінімальних соцстандартів "надмірно жорстким заходом"

Заморожування мінімальних соціальних стандартів у 2025-2027 рр. (прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати) на рівні 2024 року, що передбачає Бюджетна декларація на 2025-2027 роки, надмірно жорсткий захід.﻿ Про це заявив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, повідомляє Економічна правда.

"Розумію логіку Мінфіну, але вважаю такий крок надмірно жорстким заходом із фіскальної консолідації, тим більше в умовах прогнозованого прискорення інфляції. У таких умовах не зовсім реалістичним виглядає як мінімум завдання повернення з-за кордону мігрантів" , - написав Гетманцев у Telegram.

На його думку, це питання обов’язково буде продискутоване у парламенті.

"Ми дамо свої оцінки і пропозиції" , - додав Гетманцев.

Нагадаємо, 28 червня уряд ухвалив Бюджетну декларацію на 2025-2027 роки. ﻿﻿Серед іншого вона передбачає заморожування соціальних стандартів (мінімальна зарплата – 8000 тис. грн., прожитковий мінімум - 2920 грн).