У Раді назвали заморожування мінімальних соцстандартів "надмірно жорстким заходом"
Заморожування мінімальних соціальних стандартів у 2025-2027 рр. (прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати) на рівні 2024 року, що передбачає Бюджетна декларація на 2025-2027 роки, надмірно жорсткий захід. Про це заявив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, повідомляє Економічна правда.
"Розумію логіку Мінфіну, але вважаю такий крок надмірно жорстким заходом із фіскальної консолідації, тим більше в умовах прогнозованого прискорення інфляції. У таких умовах не зовсім реалістичним виглядає як мінімум завдання повернення з-за кордону мігрантів", - написав Гетманцев у Telegram.
На його думку, це питання обов’язково буде продискутоване у парламенті.
"Ми дамо свої оцінки і пропозиції", - додав Гетманцев.
Нагадаємо, 28 червня уряд ухвалив Бюджетну декларацію на 2025-2027 роки. Серед іншого вона передбачає заморожування соціальних стандартів (мінімальна зарплата – 8000 тис. грн., прожитковий мінімум - 2920 грн).