Євросоюз передав сонячні панелі для лікарень у п'яти регіонах України

Україна отримала 5876 сонячних панелей виробництва компанії Enel S.p. загальною потужністю близько 2 МВт для українських лікарень у межах ініціативи Міністерства енергетики, Міністерства охорони здоров'я та Європейської комісії "Промінь надії". Про це йдеться в повідомленні Міненерго.

Сонячні панелі встановлять у медзакладах у Житомирській, Волинській, Хмельницькій, Київській та Одеській областях, де попередньо провели енергоаудит 26 лікарень.

Додаткове обладнання для встановлення панелей закуповуватиметься коштами Фонду підтримки енергетики України.

Надалі плануються нові постачання панелей для більшої кількості українських лікарень, запевняють у Міненерго.

"Допомога обладнанням, а саме сонячними панелями, важлива для покриття потреб лікарень в енергопостачанні. Це забезпечить роботу медичного обладнання, яке рятує життя тисяч українців" , – прокоментував міністр енергетики Герман Галущенко.

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, альтернативні джерела енергії забезпечать безперебійну роботу лікарень у періоди відключення світла.