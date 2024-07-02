У Франції майже 200 кандидатів знімуться з виборів, щоб зупинити ультраправих

Станом на полудень вівторка з другого туру парламентських виборів знялись 195 кандидатів, у тому числі 124 з лівих сил і 69 з президентського табору, водночас деякі кандидати ще мають час до 18 години, коли префектури отримають остаточні списки учасників другого туру, повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що зняття кандидатів має на меті не допустити отримання ультраправим "Національним об'єднанням" абсолютної більшості в парламенті наступної неділі.

Це відбувається, аби уникнути розпорошення голосів в округах, де в фінал вийшли троє або більше людей, один з яких представляє ультраправих, а інші – ліві політичні сили або ж президентський табір. Таким чином, у неділю виборців матимуть лише одного кандидата, що протистоятиме політику з ультраправого "Національного об’єднання" або його союзника.

Загалом, так звані "трикутні змагання" можуть вплинути на результати у 306 округах, а також у трьох округах, де у фінал вийшли четверо.

Висока явка виборців у першому турі (понад 67%) уможливила багато таких конфігурацій, оскільки за правилами голосування всі, хто набрав понад 12,5% голосів зареєстрованих виборців, виходять у другий тур.

Усього в неділю, 7 липня, французам залишилось обрати 501 народного депутата. 76 були обрані або переобрані в першому турі. Національна асамблея налічує 577 місць, які потрібно заповнити.