ISW: Росіяни наступають на Торецьк, щоб просуватися на Часів Яр чи Авдіївку

Російське військове командування має намір використати наступ на Торецьк для створення оперативних можливостей для просування або в районі Часового Яру або в районі Авдіївки.﻿﻿ Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Російські приготування, які можуть втілитися у плани на різних напрямках, свідчать про більш розвинутий рівень оперативного планування і передбачення, ніж той, на який російське командування було здатним на початку 2022 року.

Однак можливість втілити російські плани у життя буде обмежена загальним низьким тактичним рівнем спроможностей російських військ, які зараз воюють у цих районах. Речник українського угруповання "Хортиця" підполковник Назар Волошин заявив в інтерв'ю "Суспільне Донбас" 2 липня, що російські війська починають штурм Часового Яру з боку Торецька (на південь від Часового Яру). Окупанти атакують у напрямку Торецьк-Часів Яр, використовуючи переважно невеликі піхотні групи та час від часу роблять механізовані атаки.

На думку військових аналітиків, припущення Волошина про те, що російські війська намагаються атакувати південний фланг Часового Яру з району Торецька, заслуговує на увагу.

Якщо російським військам вдасться розвинути більший виступ у напрямку Шуми-Південне-Північне-Торецьк, то вони зможуть більш реально загрожувати Часовому Яру з півдня.

Український військовий спостерігач Костянтин Машовець пов'язав російські зусилля на Торецькому напрямку зі спробами прорватися на Покровський напрямок (також відомий як Авдіївський напрямок або район на захід/південний захід від Торецька).

Машовець зазначив 2 липня, що російські війська посилили атаки на Торецьк за останні 24 години і що російське Центральне угруповання військ (командування якого також несе відповідальність за російські війська, що атакують на захід від Авдіївки) розгорнуло додаткові батальйони і штурмові роти поблизу Торецька для підтримки наступальних операцій.

Машовець зазначив, що оперативні фактори на Торецькому напрямку "безпосередньо пов'язані" з Авдіївським напрямком, і оцінив, що російські війська Центрального угруповання військ намагаються перекрити українські позиції вздовж дороги Н-32 Покровськ-Костянтинівка (основна українська наземна лінія зв'язку, яка забезпечує українські війська в Торецьку).

Спостереження Машовця і Волошина щодо перспектив російських наступальних операцій під Торецьком відображають помітну динаміку бойових дій - російське командування, можливо, вирішило активізувати наступальні операції під Торецьком в середині червня саме тому, що цей район пропонує російським військам гнучку точку відходу, з якої вони можуть наступати або на північ у напрямку Часового Яру, або на захід/південний захід у напрямку Авдіївки, залежно від того, який маршрут наступу російське командування вважає більш перспективним.

"Очевидне рішення наступати під Торецьком підкреслює, що російське командування, можливо, планує операції з більшою далекоглядністю і розумінням оперативної ситуації, ніж раніше, коли наполягало на проведенні непослідовних наступальних операцій на не пов'язаних між собою ділянках фронту.

Здатність російського командування фактично реалізувати ці оперативні плани, однак, залежить від тактичних дій військ у районі Торецька та їхньої здатності використати тактичні успіхи для оперативно значущих проривів" , – йдеться у звіті.

Як раніше зазначав ISW, основна концентрація російських військ у районі Торецька сформована з низькокваліфікованих сил Донецької народної республіки (ДНР) та територіальних військ, яким, ймовірно, буде складно належним чином здійснювати атаки, особливо з огляду на те, що Україна отримає додаткову військову допомогу впродовж наступних тижнів та місяців.

Ключові висновки ISW за 2 липня