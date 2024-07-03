ISW: Росіяни наступають на Торецьк, щоб просуватися на Часів Яр чи Авдіївку
Російське військове командування має намір використати наступ на Торецьк для створення оперативних можливостей для просування або в районі Часового Яру або в районі Авдіївки. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.
Російські приготування, які можуть втілитися у плани на різних напрямках, свідчать про більш розвинутий рівень оперативного планування і передбачення, ніж той, на який російське командування було здатним на початку 2022 року.
Однак можливість втілити російські плани у життя буде обмежена загальним низьким тактичним рівнем спроможностей російських військ, які зараз воюють у цих районах. Речник українського угруповання "Хортиця" підполковник Назар Волошин заявив в інтерв'ю "Суспільне Донбас" 2 липня, що російські війська починають штурм Часового Яру з боку Торецька (на південь від Часового Яру). Окупанти атакують у напрямку Торецьк-Часів Яр, використовуючи переважно невеликі піхотні групи та час від часу роблять механізовані атаки.
На думку військових аналітиків, припущення Волошина про те, що російські війська намагаються атакувати південний фланг Часового Яру з району Торецька, заслуговує на увагу.
Якщо російським військам вдасться розвинути більший виступ у напрямку Шуми-Південне-Північне-Торецьк, то вони зможуть більш реально загрожувати Часовому Яру з півдня.
Український військовий спостерігач Костянтин Машовець пов'язав російські зусилля на Торецькому напрямку зі спробами прорватися на Покровський напрямок (також відомий як Авдіївський напрямок або район на захід/південний захід від Торецька).
Машовець зазначив 2 липня, що російські війська посилили атаки на Торецьк за останні 24 години і що російське Центральне угруповання військ (командування якого також несе відповідальність за російські війська, що атакують на захід від Авдіївки) розгорнуло додаткові батальйони і штурмові роти поблизу Торецька для підтримки наступальних операцій.
Машовець зазначив, що оперативні фактори на Торецькому напрямку "безпосередньо пов'язані" з Авдіївським напрямком, і оцінив, що російські війська Центрального угруповання військ намагаються перекрити українські позиції вздовж дороги Н-32 Покровськ-Костянтинівка (основна українська наземна лінія зв'язку, яка забезпечує українські війська в Торецьку).
Спостереження Машовця і Волошина щодо перспектив російських наступальних операцій під Торецьком відображають помітну динаміку бойових дій - російське командування, можливо, вирішило активізувати наступальні операції під Торецьком в середині червня саме тому, що цей район пропонує російським військам гнучку точку відходу, з якої вони можуть наступати або на північ у напрямку Часового Яру, або на захід/південний захід у напрямку Авдіївки, залежно від того, який маршрут наступу російське командування вважає більш перспективним.
"Очевидне рішення наступати під Торецьком підкреслює, що російське командування, можливо, планує операції з більшою далекоглядністю і розумінням оперативної ситуації, ніж раніше, коли наполягало на проведенні непослідовних наступальних операцій на не пов'язаних між собою ділянках фронту.
Здатність російського командування фактично реалізувати ці оперативні плани, однак, залежить від тактичних дій військ у районі Торецька та їхньої здатності використати тактичні успіхи для оперативно значущих проривів", – йдеться у звіті.
Як раніше зазначав ISW, основна концентрація російських військ у районі Торецька сформована з низькокваліфікованих сил Донецької народної республіки (ДНР) та територіальних військ, яким, ймовірно, буде складно належним чином здійснювати атаки, особливо з огляду на те, що Україна отримає додаткову військову допомогу впродовж наступних тижнів та місяців.
Ключові висновки ISW за 2 липня
- Взаємозв'язок між поточними російськими наступальними операціями на напрямку Часового Яру, Торецькому та Авдіївському напрямках вказує на те, що російське військове командування, можливо, має намір використати поточний наступ на Торецьк для створення оперативних можливостей для просування в районі Часового Яру або Авдіївки. Російські приготування, які можуть підтримувати кілька майбутніх планів на різних напрямках, свідчать про більш розвинутий рівень оперативного планування і передбачення, ніж той, на який російське командування було здатним здійснити на початку 2022 року. Здатність цього оперативного планування втілитися в життя, однак, буде обмежена загальним низьким рівнем тактичних можливостей російських військ, які зараз воюють в цих районах.
- Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, ймовірно, використав свій неоголошений візит до Києва 2 липня, щоб позиціонувати себе як миротворця після того, як 1 липня Угорщина почала головувати в Раді Європейського Союзу (ЄС), але зусилля Орбана навряд чи приведуть до встановлення міцного миру в Україні.
- Кремль веде посилену інформаційну кампанію, спрямовану на те, щоб підштовхнути Україну до переговорів з Росією на російських умовах, і будь-які російські, західні чи інші зусилля, спрямовані на те, щоб схилити Україну до передчасних переговорів з Росією, лише послаблять Україну і сприятимуть подальшій російській агресії як в Україні, так і за її межами.
- Декілька депутатів Держдуми Росії запропонували законопроект, який виключає значну кількість етнічних груп з російської програми переселення "співвітчизників", підриваючи зусилля Кремля використовувати своїх "співвітчизників за кордоном" для компенсації дефіциту робочої сили в Росії та створюючи інформаційні умови для виправдання потенційних гібридних операцій проти інших країн з російським та російськомовним населенням.
- Українські сили завдали удару по складу боєприпасів на російській військовій базі в окупованому Криму 1 липня, де, за повідомленнями, зберігалися безпілотники "Шахед".
- Росія може активізувати свої зусилля з ведення розвідки і порушення комунікацій у підводному і повітряному просторі поблизу країн НАТО.
- Російська влада, схоже, публічно зосереджується на розгоні бійцівських клубів і обмеженні носіння нікабу, щоб показати, що вона адекватно бореться з терористичними загрозами на Північному Кавказі, замість того, щоб вирішувати системні проблеми ісламістського екстремізму в регіоні.
- Президент Росії Володимир Путін 2 липня підписав указ про присвоєння 999-й російській авіабазі в Канті, Киргизстан, почесного звання "гвардійської" за "масовий героїзм і відвагу".
- Нещодавно російські війська просунулися вперед поблизу Вовчанська, Часового Яру, Авдіївки та на кордоні Донецької і Запорізької областей.
- За повідомленнями, Росія вербує жінок з російських виправних колоній для участі в бойових діях в Україні, і деякі з цих новобранців, за повідомленнями, воюють на фронті.