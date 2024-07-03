Росія за добу втратила майже 1200 військових та 16 танків – Генштаб
Росія за минулу добу втратила в ході війни проти України приблизно 1180 військових, 16 танків, 57 артилерійських систем, 27 безпілотників та іншу техніку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 546270 (+1180) осіб,
- танків ‒ 8123 (+16) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15583 (+17) од,
- артилерійських систем – 14712 (+57) од,
- РСЗВ – 1115 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 876 (+2) од,
- літаків – 360 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11668 (+27),
- крилатих ракет ‒ 2336 (+1),
- кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19850 (+63) од,
- спеціальної техніки ‒ 2464 (+12).