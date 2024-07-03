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Росія за добу втратила майже 1200 військових та 16 танків – Генштаб

Росія за добу втратила майже 1200 військових та 16 танків – Генштаб
Фото: Facebook

Росія за минулу добу втратила в ході війни проти України приблизно 1180 військових, 16 танків, 57 артилерійських систем, 27 безпілотників та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 546270 (+1180) осіб,
  • танків ‒ 8123 (+16) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15583 (+17) од,
  • артилерійських систем –  14712 (+57) од,
  • РСЗВ – 1115 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 876 (+2) од,
  • літаків – 360 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11668 (+27),
  • крилатих ракет ‒ 2336 (+1),
  • кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
  • підводних човнів - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19850 (+63) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2464 (+12).

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