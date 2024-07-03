Росія за добу втратила майже 1200 військових та 16 танків – Генштаб

Росія за минулу добу втратила в ході війни проти України приблизно 1180 військових, 16 танків, 57 артилерійських систем, 27 безпілотників та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.07.24 орієнтовно склали: