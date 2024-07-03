У Держдепі назвали умову для розширення дозволу Україні на удари по РФ
Якщо Росія спробує розширити нинішній фронт, то Україні дозволять вести вогонь на більшу відстань. Про це заявив помічник Держсекретаря з питань Європи Джеймс О'Браєн, повідомляє Голос Америки.
За словами О’Браяна, нині РФ втрачає здатність наступати через знищення Україною російських потужностей поблизу кордонів.
"Ми спостерігаємо різкі зміни в здатності Росії підтримувати свою кампанію проти України через втрату об’єктів в зоні, де дозволено вести вогонь", – відповів О'Браєн під час слухань.
Він додав, що пріоритетом США було надати зброю та зосередити її "в областях найгострішої необхідності".
"Спершу, це була територія, де Росія проводила наступ під Харковом. І тепер, як сказав минулого тижня Джейк Салліван (радник президента США з нацбезпеки, – ред.), якщо Росія спробує розширити цей фронт, Україні буде дозволено досягати цілей на більшій відстані", – відповів О'Браєн під час слухань у Конгресі.