У Держдепі назвали умову для розширення дозволу Україні на удари по РФ

Якщо Росія спробує розширити нинішній фронт, то Україні дозволять вести вогонь на більшу відстань. Про це заявив помічник Держсекретаря з питань Європи Джеймс О'Браєн, повідомляє Голос Америки.

За словами О’Браяна, нині РФ втрачає здатність наступати через знищення Україною російських потужностей поблизу кордонів.

"Ми спостерігаємо різкі зміни в здатності Росії підтримувати свою кампанію проти України через втрату об’єктів в зоні, де дозволено вести вогонь" , – відповів О'Браєн під час слухань.

Він додав, що пріоритетом США було надати зброю та зосередити її "в областях найгострішої необхідності".