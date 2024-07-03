Окупанти зранку запустили "Шахеди" – Повітряні сили
Зранку 3 липня російські війська запустили ударні безпілотники Shahed по Україні.
Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух БпЛА типу "Shahed" з Херсонщини у напрямку Миколаївщини о 7:08.
О 7:40 військові повідомили про групу ударних БпЛА з Миколаївщини у напрямку Кіровоградської області.
Оновлення о 8:15
- Група ударних БпЛА з Кіровоградської у напрямку Дніпропетровської області.
- Група ударних БпЛА з Херсонщини курсом на Дніпропетровщину.
8:47 Дніпро - група ударних БпЛА у напрямку міста із заходу.
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