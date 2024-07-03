Окупанти зранку запустили "Шахеди" – Повітряні сили

Зранку 3 липня російські війська запустили ударні безпілотники Shahed по Україні.

Повітряні сили ЗСУ повідомили﻿ про рух БпЛА типу "Shahed" з Херсонщини у напрямку Миколаївщини о 7:08.

О 7:40 військові повідомили про групу ударних БпЛА з Миколаївщини у напрямку Кіровоградської області.

Оновлення о 8:15

Група ударних БпЛА з Кіровоградської у напрямку Дніпропетровської області. Група ударних БпЛА з Херсонщини курсом на Дніпропетровщину.

8:47 Дніпро - група ударних БпЛА у напрямку міста із заходу.

Новина оновлюється.