Китай може зупинити війну РФ в Україні одним дзвінком – президент Фінляндії

Залежність Росії від Китаю дійшла до того, що глава КНР Сі Цзіньпін міг би припинити війну РФ проти України "одним телефонним дзвінком", вважає президент Фінляндії Александр Стубб. Про це повідомляє Bloomberg, пише Вадим Ребрина, РБК-Україна.

"Росія зараз настільки залежить від Китаю... Один телефонний дзвінок від президента Сі Цзіньпіна міг би розв'язати цю кризу" , - сказав Стубб в інтерв'ю в Гельсінкі у вівторок.

"Якби він сказав: "Час розпочати мирні переговори", Росія була б змушена це зробити. У неї не було б іншого вибору" , — вважає Стубб.

При цьому він переконаний, що Китай виграє від припинення путінської "агресивної та колоніальної війни" проти України.

"Йому необхідно захищати міжнародні правила, пов'язані з територіальною цілісністю та суверенітетом. Це правильно. І це також продемонструє лідерство Китаю" , - сказав президент Фінляндії.

Він висловив свою незгоду із пропозицією прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана президенту України Володимиру Зеленському припинити вогонь проти російських окупантів, які намагаються захопити українські території, та розпочати переговори з кривавим диктатором Володимиром Путіним.

"Наразі не може бути й мови про те, щоб наполягати на припиненні вогню, необхідні справжні мирні переговори. Єдине, що розуміє Росія, — це сила. І тому чим більше ми зможемо допомогти Україні зараз, тим швидше ми закінчимо війну" , – сказав Стубб.

Він закликав Європу посилити підтримку України та нарощувати свій власний оборонний потенціал. За словами Стубба, Україні потрібна як матеріальна допомога, зокрема фінансова, так і політична підтримка, включаючи зміцнення шляху до членства як у ЄС, так і до НАТО.

Європі необхідно перейти до "економіки воєнного часу", об'єднавши замовлення на боєприпаси та зброю, щоб дати своїй оборонній промисловості довгострокову перспективу, сказав він. Стубб також закликав Європейський інвестиційний банк, віцепрезидентом якого він раніше був, вийти за межі своїх червоних ліній і почати виявляти більш "бичу" позицію у фінансуванні військової промисловості.