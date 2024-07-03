Китайські банки залишають Московську біржу через санкції – ЗМІ

Великі гравці біржових торгів китайським юанем - китайські банки, які продовжують працювати з Росією, - залишають Московську біржу, що потрапила під санкції США. Про це пише The Moscow Times з посиланням на біржову статистику, повідомляє Економічна правда.

Як пише видання, за останні два тижні на торгах китайською валютою було зафіксовано помітне скорочення середнього розміру угоди: порівняно з травнем цей показник знизився на 14%, до 1,89 млн рублів - найнижчого рівня з лютого 2023 року.

Одночасно різко зріс оборот позабіржового ринку юаня: у червні там було укладено угод на 1,98 трлн рублів - на 27% більше, ніж у травні. При цьому внутрішньоденні обороти тричі били рекорди, перевищуючи планку 200 млрд рублів на день.

Це означає, що потоки юанів, які ллються в Росію за продану до Китаю нафту, йдуть з біржового ринку на позабіржовий слідом за доларом і євро, торги якими було зупинено 13 червня.

Учасники ринку з Китаю - головні постачальники юаневої ліквідності - несуть ризики потрапляння під вторинні санкції США, оскільки Мосбіржу внесено до SDN-списку американського Мінфіну із забороною на будь-які операції, пояснює аналітик Совкомбанку Михайло Васильєв.

У Центробанку уже готуються до сценарію, коли біржові торги юанем доведеться зупинити так само, як це сталося з доларом і євро. Найімовірніше, китайські банки поступово згортатимуть операції з Московською біржею і Національним кліринговим центром, який також потрапив під санкції, розповідало Bloomberg близьке до Центробанку джерело.

Нагадаємо, у червні США істотно розширили санкційний список щодо Росії, включивши до нього сотні нових позицій, зокрема Московську біржу, яка в результаті була змушена оголосити про припинення торгів доларом США і євро з 13 червня.

Як наслідок впливу санкцій, готівковий курс купівлі долара та євро у відділеннях багатьох московських банків різко зріс. 12 червня станом на 21:30 максимальне значення заявок на купівлю першої валюти становило 120 рублів за долар, а другої – 125 рублів за євро.

У деяких банках, у певний момент, курс американського долара сягав 200 рублів.

Офіційний курс долара за даними Центрального Банку РФ становив 89,02 рубля, а євро – 95,74 рубля.

Акції Московської біржі 13 червня відкрилися зниженням до 15% на тлі запровадження санкцій США.