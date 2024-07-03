Орбан розповів, як Зеленський відреагував на ідею про припинення вогню

Пропозиція прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про "припинення вогню" для початку переговорів із РФ не сподобалася президенту України Володимиру Зеленському﻿. Про це прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив у інтерв'ю Die Weltwoche, повідомляє Ділова столиця.

Угорський політик вважає, припинення вогню могло б забезпечити прискорення темпів цих переговорів.

"У нього (Зеленського — ред.) були деякі сумніви щодо цього. Йому це не дуже сподобалося. Він сказав: поміркуймо, подумаймо про це…У нього в минулому був невдалий досвід із припиненням вогню, яке, на його думку, йшло не на користь Україні.

Тому він зрозумів мою позицію, він пояснив свої межі можливого, і ми подивимося, як нам це продовжити" , — зазначив Орбан.

Нагадаємо, вчора під час візиту до Києва Орбан запропонував Зеленському подумати про можливість припинення вогню на фронті для пришвидшення переговорів з Росією.