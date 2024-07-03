У Білому домі переконують, що Байдену не потрібен тест на інтелект

Президент США Джо Байден може відновитися після невдалих теледебатів, і йому не потрібно проходити тест на розумові здібності. Про це на брифінгу 2 липня заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє Ліга.net.

"Він знає, як повернутися" , – сказала вона, додавши, що раніше медична команда президента визнала: когнітивний тест для 81-річного Байдена "не є виправданим, в ньому нема потреби".

"Я досить регулярно спілкуюся з президентом — я бачу сильного і рішучого президента, який хоче і може працювати від імені американського народу" , – сказала Жан-П'єр.

Речниця Білого дому додала, що Байден дійсно був хворим під час дебатів. За її словами, у нього й досі болить горло.

Нагадаємо, виступ Байдена на дебатах проти Трампа виявився настільки слабким, що більшість американців визнали переможцем Трампа, який майже не відповідав по суті запитань, а коли відповідав, дуже часто говорив неправду (фактчекінгова служба нарахувала 32 такі випадки).

Після дебатів 60% виборців в одному з опитувань сказали, що демократам варто замінити 81-річного Байдена на іншого кандидата.