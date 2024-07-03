Україна отримала понад 2 млрд доларів від МВФ – це п'ятий транш

Україна у середу, 3 липня, отримала п'ятий транш від Міжнародного валютного фонду розміром $2,2 млрд в межах чотирирічної програми розширеного фінансування Extended Fund Facility (EFF). Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Ліга.Фінанси.

"Україна виконала важливу домашню роботу та успішно пройшла четвертий перегляд програми — вперше у наших двосторонніх відносинах з МВФ. Перерахована сума допоможе уряду у фінансуванні критичних видатків бюджету, соціальних допомог, зарплат медиків та учителів", – прокоментував Шмигаль отримання грошей Україною.

Міністерство фінансів вказало, що наступні заходи, які Україна повинна буде вжити до п’ятого перегляду, визначено в оновленому меморандумі України та МВФ про економічну та фінансову політику. Серед них – продовження структурних реформ, що охоплюють державні фінанси, фінансовий сектор, монетарну та валютно-курсову політику, урядування, боротьбу з корупцією та енергетичний сектор.

"За 14 місяців функціонування програми EFF, Україна успішно пройшла вже чотири перегляди, що дозволило залучити близько $7,6 млрд з передбачених програмою $15,6 млрд. Ми продовжуємо активно працювати над провадженням спільно визначених реформ за програмою, що сприяє забезпеченню макрофінансової стабільності та створює умови для подальшого відновлення і розвитку економіки України на шляху до вступу в ЄС", — сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

Нагадаємо, перший транш розміром $2,7 млрд Україна отримала від МВФ одразу після затвердження програми загальним обсягом $15,6 млрд на початку квітня 2023 року. Другий транш становив $890 млн (червень 2023 року), третій транш — $900 млн (грудень 2023 року), четвертий транш — $880 млн (березень 2024 року).