США ще не вирішили, яку суму передадуть Україні від доходів з активів РФ – Politico

Сполучені Штати поки що не визначили суму виплат Україні, яка буде здійснена за рахунок доходів із заморожених активів Росії. Ця тема стане головною на сьогоднішніх переговорах глав казначейств країн G7. ﻿Про це повідомляє Politico, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

У червні лідери країн "Великої сімки" домовилися, що кожен із них спрямує Україні свій кредит, який буде погашений за рахунок щорічного прибутку, одержуваного від іммобілізованих російських активів до кінця року. Але Вашингтону ще належить вирішити, яку суму він може виділити, сказав один із чиновників ЄС, який отримав анонімність для обговорення делікатних переговорів.

При цьому США необхідно отримати схвалення Конгресу. Але у законодавців немає особливого бажання залучати їх до цього процесу, оскільки протидія республіканців може затягнути його до кінця року.

Зі свого боку Євросоюз запропонував кілька варіантів, щоб обмежити ризики Вашингтона.

"Однак технократи можуть зробити лише дуже багато - їхні політичні господарі мають остаточне право вирішувати, скільки кожна країна може дати Україні" , - повідомляє видання.

Заморожені активи РФ

21 травня 2024 року Європейський Союз ухвалив рішення про використання частини коштів, отриманих від заморожених російських активів, для допомоги Україні. Про це оголосив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Більшість коштів (90%) буде спрямовано до Європейського фонду миру. Ці кошти будуть використані для закупівлі озброєння та військової техніки для України. Решта 10% буде спрямована на відновлення економіки та інфраструктури країни.

Раніше повідомлялося, що ЄС виділить 1,4 мільярда євро із доходів від заморожених російських активів на допомогу Україні.