Розвідники ГУР вдарили по логістиці РФ: знищили більше десяти одиниць техніки

Розвідники Головного управління розвідки атакували FPV-дронами логістику військ РФ, знищивши понад десять одиниць техніки окупантів.

Про це йдеться﻿ в повідомленні ГУР.

"Воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Кабул 9" на фронті за добу спопелили більше десятка одиниць автомобільної та броньованої техніки московитів. Результативна робота зі знищення логістики російських загарбників за допомогою fpv-дронів триває" , – йдеться в повідомленні.

Також в розвідці опублікували відео, на яких дрони-камікадзе атакують російську техніку.