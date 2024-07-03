У Держдепі США прокоментували пропозицію Орбана про перемир'я в Україні

У Державному департаменті Сполучених Штатів прокоментували пропозицію від прем'єра Угорщини Віктора Орбана під час його візиту до України про невідкладне перемир'я, яка є у всіх проросійських "мирних планах". Про це на брифінгу у Вашингтоні говорив речник Державного департаменту Ведант Пател, повідомляє Європейська правда.

Представника Держдепу запитали, чи не стурбовані в його відомстві тим, що ця пропозиція з боку прем'єра Угорщини свідчить про розкол в НАТО.

"Ми (США) й НАТО чітко дали зрозуміти, що насправді існує лише одне рішення, і це те, що Росія просто повинна з ﻿﻿ алишити українську територію" , – наголосив Пател.

На уточнювальне запитання, що оскільки це відмінна позиція від тієї, яку виклав Орбан, чи не стурбовані у Держдепі тим, що це демонструє розбіжності з Угорщиною, він вказав, що залишає право "відповідним країнам говорити про свою політику".

"Але ми чітко дали зрозуміти нашим партнерам та союзникам, що будь-яка країна, яка має вплив або відіграє певну роль, повинна докладати всіх зусиль для того, щоб Росія повністю пішла з України" , – зазначив Пател.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан визнав, що Зеленський у розмові відкинув запропоноване ним "перемир’я" України з Росією із замороженням поточної лінії фронту.

Угорський лідер під час візиту до Києва заявив, що просував ідею невідкладного перемир'я, яка є у всіх проросійських "мирних планах", але не став наполягати на ній.

За словами Орбана, президент України заявив, що сумнівається у логіці плану Орбана і не підтримує його, оскільки Україна має поганий досвід спроб перемир’я з Росією.

Подібні перемир’я "не були добрими для України", переказав його слова Орбан.