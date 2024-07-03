Зеленський "втомився" від Шмигаля та хоче його звільнити – джерела

Співрозмовники в оточенні президента Володимира Зеленського розповіли, що він "втомився" від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і ймовірно планує звільнити його. ﻿﻿Про це розповіли поінформовані співрозмовники у команді Зеленського, повідомляє Українська правда.

"Президент втомився від Шмигаля, це видно по ставленню на нарадах. Він його не особливо слухає вже навіть. Це якась вже навіть більше емоційна річ, аніж прорахунок...

Зеленський хоче постійно якихось креативних рішень і пропозицій, а Шмигаль хоч і виріс за останні роки, але за не може повністю змінитися" , – повідомило джерело.

Інший високопоставлений співрозмовник УП розповів, що це уже "другий захід на звільнення Шмигаля за останні два місяці".

За словами джерел, замінити Шмигаля можуть першою віцепрем'єркою-міністеркою України – Міністеркою економіки Юлією Свириденко.

Також розглядають, ексглаву Мінрегіону колишнього голову правління "Нафтогазу" Олексія Чернишова. Проте, щодо його кандидатури є сумніви. Особливо після розслідування УП про його зв'язок із директором НАБУ Семеном Кривоносом.