Вивести з ладу корабель "Серпухов" в Калінінгардській області допоміг росіянин – ЛСР

Спецоперацію "Рибалка" з виведення з ладу ракетного корабля "Серпухов" в місті Балтійськ Калінінградської області у квітні провели легіон "Свобода Росії" спільно з проєктом "Хочу жить". Росіянину вдалося влаштувати пожежу на кораблі та забрати із собою секретні документи. Про це заявили бійці ЛСР спільно з "Хочу жить" на спільній пресконференції, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Як відомо, на початку квітня 2024 року з'явилася інформація щодо позаштатної ситуації на малому ракетному кораблі "Серпухов" у м. Балтійськ, Калінінградської області, внаслідок чого корабель отримав суттєві пошкодження та був відправлений в доки на ремонт. Сьогодні російські добровольці повідомили реальну причину аварії на кораблі морського флоту РФ та розповіли деталі події.

Насправді "позаштатна ситуація" - це результат спеціальної операції "Рибалка", яка була організована та проведена патріотами вільної Росії зі складу легіону "Свобода Росії" та проектом "Хочу жить". Саме російські громадяни стали виконавцями цієї зухвалої та ризикованої спецоперації, яка нанесла суттєвої шкоди як для морського флоту РФ, так і принизливо показала дійсний стан справ в російській армії.

Так, у 2023 році до сил спротиву Легіону "Свобода Росії" долучився росіянин (позивний "Гога"), який був активним противником путінського режиму. Він вийшов на зв'язок із ЛСР, бувши чинним військовослужбовцем Балтійського флоту з допуском до держтаємниці. Довгий час, із загрозою для власного життя він надавав легіону важливу інформацію. Після того, як перебування на кораблі та подальша робота на користь сил опору стала загрозливою, були сплановані та проведені активні дії всередині корабля. Внаслідок проведеної диверсії вдалося зсередини зруйнувати приміщення корабля та повністю знищити засоби зв'язку та автоматизації.

Після того як росіянин здійснив диверсію він забрав секретні матеріали та був безпечно виведений з території РФ завдяки професійній роботі спеціалістів проєкту "Хочу жить". Наразі громадянин РФ перебуває на території України та продовжує боротьбу проти режиму Путіна у складі легіону "Свобода Росії".

Наразі є підтвердження, що корабель зазнав суттєвих ушкоджень та потребує тривалого і вартісного ремонту. Російські добровольці підкреслюють, що МРК "Серпухов" проекту 21631 "Буян-М" - це один із найсучасніших ракетних катерів в складі флоту агресора, який був спущений на воду у 2015 році. Сам ракетний крейсер здатний використовувати ракети "Калібр" та "Онікс" і саме тому його виведення з бойового чергування є вкрай важливим фактом для Сил оборони України.

"В цілому, проведена акція має неабияку важливість адже, окрім того, що на тривалий час вдалось вивести з ладу один із найсучасніших ракетних кораблів, путінський режим зазнав суттєвих втрат на Балтійському флоті. Це є важливим підтвердженням того, що боротьба проти путінського режиму розгортається по всій території величезної країни, а отже агресор має використовувати все більше сил та засобів для захисту власних територій", - заявили в проекті "Хочу жить".