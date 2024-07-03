Суд не змінив запобіжний захід: Тищенко залишиться під домашнім арештом

Київський апеляційний суд не змінив запобіжний захід для народного депутата Миколи Тищенка. Він залишається під цілодобовим домашнім арештом, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Сьогодні, 3 липня, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу адвокатів Тищенка.

Суд не задовольнив апеляційну скаргу сторони захисту, а ухвалу Печерського районного суду Києва залишив без змін.

Таким чином, нардепа Миколу Тищенка залишили під цілодобовим домашнім арештом до щонайменше 23 серпня 2024 року.

Що відомо про справу Тищенка

Нагадаємо, 20 червня у центрі Дніпрі група людей у камуфляжному одязі напала на колишнього військовослужбовця, екс-бійця підрозділу Kraken Дмитра Павлова.

У мережі повідомляли, що перед цим у Павлова виникла суперечка з нардепом Миколою Тищенком через те, що його команда прогулювалася містом зі зброєю та у військовій формі. Серед учасників сутички також був і поліцейський.

Пізніше до Тищенко прийшли з обшуками. Нардепу оголосили підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України).

Печерський суд Києва обрав Тищенку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Також суд заарештував на два місяці без права вийти під заставу охоронця Тищенка.