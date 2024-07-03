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Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих зросла до п'яти

Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих зросла до п'яти
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Внаслідок ранкової повітряної атаки на Дніпро загинуло п'ятеро людей. 34 людини отримали поранення, серед них – дитина.

Про це повідомив﻿ президент України Володимир Зеленський.

"Цей російський терор можуть зупинити тільки дві речі – сучасні системи ППО та далекобійність нашої зброї. Світ може захистити життя, і для цього потрібна рішучість лідерів. Рішучість, яка може і мусить зробити знов нормою убезпечення від терору", – повідомив Зеленський.

Також Зеленський оприлюднив відео влучання та наслідками атаки.

Нагадаємо, зранку 3 липня росіяни вдарили по Дніпру ракетами та "Шахедами".

Внаслідок обстрілів, зокрема, пошкоджено торговельний центр.

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