45% українців допустили втрату територій заради збереження суверенітету – опитування

У травні 2024 року близько половини українців (47%) побоювалися, що США можуть вести переговори щодо мирної угоди з Росією без участі українського уряду.﻿ Про це свідчать дані опитування Європейської ради з міжнародних відносин, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

При цьому 49% не побоюються таємних переговорів між Вашингтоном та Москвою.

Респондентам також запропонували зробити вибір між збереженням суверенітету та поверненням територій.

Дані показали, варіант "Україна втрачає частину своєї нині окупованої території, але залишається суверенною, зі своєю власною армією та свободою вибору своїх альянсів, таких як ЄС та НАТО" обрали 45%.

Варіант "Україна повертає собі окуповану нині територію, але погоджується на демілітаризацію і стає нейтральною країною, яка не може приєднуватися до таких альянсів, як ЄС та НАТО" віддали перевагу 26% опитаних.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, відносна більшість українців (49%) вважають, що Захід продовжує підтримувати Україну. Проте 44% заявили, що Захід утомився від України, а його підтримка слабка.

Близько третини (34%) мешканців 52 країн світу вважають, що США, ЄС та НАТО зробили надто мало, щоб допомогти Україні під час російського вторгнення. При цьому половина каже, що США, ЄС та НАТО зробили достатньо для допомоги Україні (46%), а 19% вважають, що зробили надто багато.