У ЄС хочуть продовжити транзит газу з Росії – Handelsblatt
Договір на постачання російського газу до ЄС через Україну завершується, що викликає дискусії в Європі щодо можливого продовження постачання або пошуку альтернативи. Про це пише німецька газета Handelsblatt, повідомляє Економічна правда.
Після завершення договору 31 грудня 2024 року постачання російського газу через Україну може припинитися, що розкриває суперечності в Європі. З одного боку, це шанс зменшити залежність від російського газу, з іншого – деякі країни ЄС виступають за продовження постачань.
Австрія, наприклад, навесні отримала понад 80 відсотків свого газового імпорту з Росії. Угорщина, Словаччина і Чехія також все ще значною мірою залежать від російського газу.
"У тих країнах, які продовжують отримувати газ через Україну, все ще є сильні прихильники імпорту газу з Росії. Зростають побоювання, що частина ЄС наразі веде переговори не про припинення транзиту через Україну взагалі, а про хитрощі, за допомогою яких вони можуть замасковано продовжити транзит", - пише видання.
Європейський Союз має політичну мету повністю відмовитися від російського газу до 2027 року, але в деяких країнах досі є сильні прихильники імпорту газу з Росії.
Як пише Handelsblatt, як один із варіантів пропонується укласти новий контракт між "Газпромом" і європейським енергетичним підприємством, яке купуватиме газ на російсько-українському кордоні, направлятиме його в ЄС і платитиме "Оператору газотранспортної системи України" (ОГТСУ) за транзит.
Другий варіант, за даними Handelsblatt, передбачає нарощування постачань газу з Азербайджану Трансанатолійським газопроводом (TANAP). Однак, зазначає видання, цей шлях і так завантажений, у Баку немає можливості прокачувати через нього більше палива, а розширення займе час.
Тому європейським країнам довелося б домовлятися про постачання азербайджанського газу через Україну, що, зі свого боку, знову мало б на увазі залучення РФ до схеми постачання палива.
Нагадаємо, термін дії угоди про транзит російського газу до ЄС спливає наприкінці цього року і представники європейського уряду ведуть переговори з Україною щодо подачі газу наступного року. Один із варіантів — закачувати газ з Азербайджану до російських трубопроводів, що ведуть до Європи.