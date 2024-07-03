Взрывы над Полтавщиной: Силы ПВО сбили вражескую ракету

В небі над Полтавською областю 3 липня протиповітряна оборона ліквідувала російську керовану авіаційну ракету. З посиланням на Повітряне командування "Схід", повідомляє Українська правда.

"Близько 15:00 03 липня 2024 року протиповітряною обороною сходу України у Полтавській області збито керовану авіаційну ракету противника ймовірно Х-59/69" , - повідомили військові.

О 14.54 Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль ворога курсом із Харківщини на Полтавщину.