Зниклого у травні харківського журналіста Лапшина знайшли мертвим

Журналіста з Харкова Олександра Лапшнина, який зник 29 травня за невстановлених обставин та перебував у розшуку, через місяць знайшли мертвим.﻿﻿ Про це у коментарі розповів керівник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов, повідомляє Суспільне.

"30 травня 2024 року до поліції надійшла заява від родичів Олександра, що він безвісти зник. Поліція почала розслідування. 29 червня до нас надійшла інформація від перехожого, який виявив тіло на мотузці з ознаками суїциду в районі Сортировки.

Звісно, ми мали встановити особу загиблого, бо цей чоловік там перебував довгий час і візуально підтвердити, хто ця людина неможливо. В кишені була записка, але через спеку її неможливо було прочитати. Ймовірно, це була передсмертна записка" , - повідомив Болвінов.

Поліція відібрала ДНК у батька Олександр та отримала результати про збіг цього тіла і ДНК батька. Про це вже повідомили родині Олександра. Офіційно причину смерті поліція визначить після судово-медичної експертизи, однак, правоохоронці мають підстави вважати, що людина, чиє тіло знайшли в посадці, покінчила життя самогубством.

Як розказав "Суспільному" керівник пошуково-рятувального загону громадської організації "Троянда на руці" Олександр Гуманюк, Лапшина шукали протягом місяця.

29 червня волонтери та небайдужі люди зібралися прочісувати територію поблизу будинку чоловіка, встигли пройти частину.

"На жаль, тіло знайшли місцеві жителі, вони нас набрали, сказали, ми приїхали. Це десь за півтора кілометра від місця його проживання. Ми тримали інформаційну тишу, щоб мали змогу працювати слідчі й повідомити родину" , — сказав Гуманюк.

За даними "Суспільне Харків", до повномасштабного вторгнення Олександр Лапшин не працював у ЗМІ. Навесні 2022 року він близько місяця працював фіксером міжнародної агенції Reuters, Лапшин також писав про реалії Харкова для "УП. Життя".