Кулеба обговорив з Блінкеном зміцнення ППО та відновлення енергосистеми
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та держсекретар США Ентоні Блінкен обговорили зміцнення української системи ППО. Про це Кулеба написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я говорив з Ентоні Блінкеном про нашу поточну роботу зі зміцнення протиповітряної оборони України, а також про відновлення нашої енергетичної системи та України в цілому", - розповів міністр.
Крім того, співрозмовники обговорили очікувані результати саміту НАТО у Вашингтоні.
"За останні кілька років Америка посилила свою роль як союзницька держава, і саміт, безумовно, це продемонструє", - сказав Кулеба.