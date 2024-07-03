Кулеба обговорив з Блінкеном зміцнення ППО та відновлення енергосистеми

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та держсекретар США Ентоні Блінкен обговорили зміцнення української системи ППО. Про це Кулеба написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я говорив з Ентоні Блінкеном про нашу поточну роботу зі зміцнення протиповітряної оборони України, а також про відновлення нашої енергетичної системи та України в цілому" , - розповів міністр.

Крім того, співрозмовники обговорили очікувані результати саміту НАТО у Вашингтоні.