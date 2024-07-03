США оголосили новий пакет військової для України
У Білому домі оголосили про виділення Україні нового пакету військової допомоги на $150 млн. З посиланням на заяву прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу, повідомляє Європейська правда.
"Адміністрація Байдена оголошує про суттєвий пакет нової військової допомоги для України, оскільки США продовжують підтримувати Україну у боротьбі з російським вторгненням", - сказала вона.
За словами Жан-П'єр, це вже сьомий пакет військової допомоги, який Байден авторизував з часу ухвалення Конгресом закону про допомогу Україні у квітні.
"Він включає ракети для ППО, боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди, інші критичні можливості, взяті із запасів американської армії" , - сказала прес-секретар.
Пакет також включає фінансування, яке буде використане міністерством оборони для закупівлі перехоплювачів, щоб допомогти Україні захистити військових на лінії фронту та міста проти російських повітряних атак.
Прес-секретар зазначила, що допомога США мала вирішальне значення у війні в останні місяці і завдяки сміливості українських воїнів та озброєнню, наданому США та партнерами, "зрозуміло, що російський наступ навколо Харкова став помилкою".
У Пентагоні уточнили, що до нового пакету увійдуть:
- ракети для систем протиповітряної оборони HAWK;
- боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
- 81-мм мінометні міни;
- ракети з оптичним відстеженням та провідним наведенням (TOW), що запускаються з труби;
- протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
- боєприпаси до стрілецької зброї та гранати;
- обладнання та боєприпаси для вибухових робіт;
- тактичні транспортні засоби для буксирування та транспортування обладнання;
- тактичні аеронавігаційні системи та обладнання для підтримки авіації;
- запасні частини, технічне обслуговування та інше польове та допоміжне обладнання.