США оголосили новий пакет військової для України

У Білому домі оголосили про виділення Україні нового пакету військової допомоги на $150 млн. З посиланням на заяву прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу, повідомляє Європейська правда.

"Адміністрація Байдена оголошує про суттєвий пакет нової військової допомоги для України, оскільки США продовжують підтримувати Україну у боротьбі з російським вторгненням" , - сказала вона. ﻿

За словами Жан-П'єр, це вже сьомий пакет військової допомоги, який Байден авторизував з часу ухвалення Конгресом закону про допомогу Україні у квітні.

"Він включає ракети для ППО, боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди, інші критичні можливості, взяті із запасів американської армії" , - сказала прес-секретар.

Пакет також включає фінансування, яке буде використане міністерством оборони для закупівлі перехоплювачів, щоб допомогти Україні захистити військових на лінії фронту та міста проти російських повітряних атак.

Прес-секретар зазначила, що допомога США мала вирішальне значення у війні в останні місяці і завдяки сміливості українських воїнів та озброєнню, наданому США та партнерами, "зрозуміло, що російський наступ навколо Харкова став помилкою".

У Пентагоні уточнили, що до нового пакету увійдуть: