Пентагон закупить для України перехоплювачі до Patriot та NASAMS

Міністерство оборони США оголосило про закупівлю перехоплювачів до систем протиповітряної оборони Patriot і NASAMS для України на суму 2,2 млрд доларів. З посиланням на заяву Пентагону, повідомляє Українська правда.

Міністерство оборони США, зокрема оголосило про закупівлю значного пакету перехоплювачів протиповітряної оборони з використанням близько 2,2 млрд доларів США в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).

"Ці кошти будуть використані для закупівлі перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot та NASAMS для України" , – йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що адміністрація Байдена планує прискорити постачання цих озброєнь, змінивши черговість майбутніх поставок для України за програмою "Зовнішні військові продажі".