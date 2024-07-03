У США стався вибух на оборонному підприємстві, є постраждалі

Сьогодні, 3 липня, в американському штаті Арканзас стався вибух на оборонному підприємстві. Як наслідок двоє людей отримали поранення ще одна людина зникла безвісти. З посиланням на ABC News, пише Каріна Левицька, РБК-Україна.

Представник компанії повідомив, що вибух стався на заводі General Dynamics Ordnance and Tactical Systems в Камдені, приблизно за 138 кілометрів на південь від Літл-Рока.

Спочатку компанія назвала це "інцидентом, пов'язаним з піротехнікою", але пізніше підтвердила, що це був вибух.

"Наразі ми працюємо з службами швидкого реагування і можемо підтвердити, що в результаті інциденту щонайменше двоє людей отримали поранення і одна людина зникла безвісти... Ми повністю співпрацюємо з органами влади, які проводять розслідування" , - йдеться в заяві Берклі Уейлі з General Dynamics.

У заяві не міститься подробиць про ступінь тяжкості травм. Державний департамент США з надзвичайних ситуацій заявив, що стежить за ситуацією і готовий надати допомогу, але не надав додаткових подробиць.

Зауважимо, що General Dynamics - глобальна аерокосмічна та оборонна компанія. Завод у Камдені займає понад 880 000 квадратних футів виробничих і складських площ і підтримує такі військові програми, як ракети Hellfire і Javelin, а також різні мінометні боєприпаси.

Нагадаємо, в травні цього року у столиці Німеччині Берліні в будівельному комплексі компанії Diehl Metal Applications відбулась сильна пожежа.

Зауважимо, що компанія Diehl серед іншого виробляє системи протиповітряної оборони IRIS-T. Не виключається, що пожежа могла виникнути через диверсію.