WP: Трамп та його радники сподіваються, що Байден не зніметься з виборів

Кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп і його радники сподіваються, що чинний глава держави і лідер демократів Джо Байден залишиться в передвиборчій гонці.﻿ Про це повідомляє The Washington Post, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Представники кампанії Трампа вважають, що він зможе перемогти на виборах навіть у разі вироку суду за різними звинуваченнями, розповіли журналістам WP чотири джерела, знайомі з приватними дискусіями.

Між тим вони також посилюють напади на віце-президента Камалу Гарріс, яку начебто вважають найімовірнішою альтернативою на заміну Байдену, якщо президент вирішить знятися з виборів.

В публікації зазначається, що публічно Трамп і його прихильники відкинули припущення про те, що Байден може вийти з перегонів, наполягаючи на тому, що для демократів вже занадто пізно змінити курс.

В приватному порядку вони почали готуватися до різних можливостей і вважають, що може бути важче перемогти іншого представника Демократичної партії - не Байдена або Гарріс, пише американське видання.

Сам Трамп в інтерв'ю радіоведучому Річмонда Джону Рейду в понеділок заявив, що збирається проводити кампанію, незалежно від того, хто буде його опонентом. Екс-президент також послався на результати опитування, які показують, що він "справляється" з іншими демократами так само добре чи краще.

"Найсмішніше те, що ми сильно обіграли його в опитуваннях, але ніхто інший не робить нічого кращого" , - додав Трамп він в інтерв’ю із радіоведучим Джоном Фредеріксом того ж дня.

Як зауважує WP, для Трампа, який звик домінувати в заголовках у пресі, є незвичним дозволити Байдену зараз бути в центрі уваги. Але після дебатів він зберігає "тишу", і публічних заходів не заплановано.

Близький до кампанії Трампа республіканець розповів журналістам, що його радники розраховують на те, що Байден, який на нещодавніх дебатах виглядав втомленим, є "вразливий, і їм подобається, де вони знаходяться".

"Ви бачите, що вони зовсім не в захваті від перспективи його виходу з перегонів" , - сказав Девід Аксельрод, головний стратег Барака Обами.

Плани Байдена щодо подальшої кампанії

Між тим кампанія Байдена та Білий дім наполягають на тому, що президент не збирається відмовлятися від балотування, та планують нову серію передвиборчих заходів і принаймні одне телевізійне інтерв'ю.

Чинний президент і його помічники намагалися продовжувати "атакувати" Трампа, звинувативши його, серед інших питань, у зв'язку з абортами та нападом на Капітолій США 6 січня 2021 року, здійсненим протрампівським натовпом.

Нагадаємо, днями Байден відреагував на рішення Верховного суду щодо президентської недоторканності, заявивши, що це дасть Трампу "більше сміливості робити все, що йому заманеться" на другому терміні.

Стратегія кампанії Трампа у разі зняття кандидатури Байдена

Кампанія Трампа очікує, що саме Байден буде кандидатом від Демократичної партії, заявила речниця екс-президента Каролайн Лівітт.

"Ми впевнені, незважаючи ні на що, ми переможемо, об'єднавши будь-якого демократа у виборчому бюлетені з Байденом і Демократичною партією" , - додала вона.

Республіканці також зазначають, що "атакуватимуть" будь-які можливі спроби демократів замінити Байдена на іншого кандидата.

Раніше повідомлялося, що після перших дебатів перед президентськими виборами в США, за результатами яких Байден показав гірший результат, у Демократичній партії почали говорити про можливість замінити Байдена на іншого кандидата на президентських виборах.

Додамо, сам Байден заявив, що не буде офіційно знімати свою кандидатуру.

Між тим за даними газети The New York Times, американський президент все ж засумнівався у тому, чи зможе продовжувати брати участь у виборах.