Такер Карлсон анонсував інтерв'ю із Зеленським

Скандальний американський медійник Такер Карлсон заявив, що нібито отримав дозвіл на інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

За його словами, такі спроби тривали два роки, й особливо інтенсивно - після лютневого інтерв'ю з російським диктатором Володимиром Путіним.

Разом з тим Карлсон пояснив ініціативу щодо своєї бесіди з українським президентом потребою дати громадянам США "необхідну інформацію про конфлікт", який впливає на позицію країни на світовій арені.

"Здається, ми отримали інтерв'ю Зеленського. Ми намагалися два роки, і особливо інтенсивно після інтерв'ю з Путіним у лютому. Суть полягає в тому, щоб надати американцям вкрай необхідну інформацію про конфлікт, який повністю змінює позицію їхньої країни у світі" , - написав оглядач.

Коли саме з'явиться матеріал - Карлсон не уточнює, проте висловлює сподівання, що "скоро".

Looks like we’ve got the Zelenskyy interview. We’ve been trying for two years, and with particular intensity after interviewing Putin in February. The point is to bring Americans much-needed information about the conflict that’s completely reshaping their country’s position in… — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) July 3, 2024

Скандальна репутація Карлсона й інтерв'ю Путіна

Нагадаємо, 6 лютого під час візиту до РФ Карлсон заявив про плани взяти інтерв'ю у диктатора. За його словами, це необхідно тому, що "більшість американців не мають жодного уявлення про те, чому він (Путін, - ред.) вторгся в Україну і які його цілі зараз".

Вже 9 лютого інтерв'ю потрапило до мережі й, як й очікувалось, в ньому диктатор відзначився низкою скандальних заяв та виправдань щодо повномасштабного вторгнення в Україну. Наприклад, Путін нафантазував, що Варшава спровокувала ватажка нацистської Німеччини Адольфа Гітлера, оскільки "виявилася незговірливою".

Детальніше про те, що Путін розповів в інтерв'ю Карлсону - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Примітно, що сам Такер наприкінці лютого висміяв слова Путіна в цьому інтерв'ю, зокрема щодо "денацифікації".

Додамо, що нещодавно Карлсон також заявив про те, що звернувся з проханням про інтерв'ю до президента України Зеленського.

Детальніше про те, хто такий Такер Карлсон і чому його називають

"американським Соловйовим" , - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.