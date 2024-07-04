Курс валют НБУ на 4 липня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 4 липня 2024 року
Курс долара, порівняно з 3 липня, зріс на 1 коп. до 40.7599 за 1 долар.
Курс євро досяг рівня 43.8495 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів збільшився до рівня 51.7855 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка досяг рівня 45.1283 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 10 коп. до 10.1992 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|40.759 900
|EUR
|Євро
|43.849 500
|GBP
|Фунт стерлінгів
|51.785 500
|CHF
|Швейцарський франк
|45.128 300
|PLN
|Польський злотий
|10.199 200
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.