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Курс валют НБУ на 4 липня

Курс валют НБУ на 4 липня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 4 липня 2024 року

Курс долара, порівняно з 3 липня, зріс на 1 коп. до 40.7599 за 1 долар.

Курс євро досяг рівня 43.8495 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів збільшився до рівня 51.7855 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка досяг рівня 45.1283 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 10 коп. до 10.1992 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 40.759 900 +0.0123
EUR Євро 43.849 500 +0.1518
GBP Фунт стерлінгів 51.785 500 +0.2296
CHF Швейцарський франк 45.128 300 +0.0435
PLN Польський злотий 10.199 200 +0.1009

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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