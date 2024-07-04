Курс валют НБУ на 4 липня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 4 липня 2024 року

Курс долара, порівняно з 3 липня, зріс на 1 коп. до 40.7599 за 1 долар.

Курс євро досяг рівня 43.8495 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів збільшився до рівня 51.7855 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка досяг рівня 45.1283 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 10 коп. до 10.1992 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 40.759 900 EUR Євро 43.849 500 GBP Фунт стерлінгів 51.785 500 CHF Швейцарський франк 45.128 300 PLN Польський злотий 10.199 200

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.