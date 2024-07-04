Росія за добу втратила 1200 військових та 65 артсистем – Генштаб ЗСУ

За минулу добу Росія втратила в ході війни проти України приблизно 1200 військових, 65 артсистем, 26 безпілотників, 17 бронемашин та іншу техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 04.07.24 орієнтовно склали: