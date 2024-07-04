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Росія за добу втратила 1200 військових та 65 артсистем – Генштаб ЗСУ

Росія за добу втратила 1200 військових та 65 артсистем – Генштаб ЗСУ
Фото: Facebook

За минулу добу Росія втратила в ході війни проти України приблизно 1200 військових, 65 артсистем, 26 безпілотників, 17 бронемашин та іншу техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 04.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 547 470 (+1 200) осіб,
  • танків − 8 132 (+9) од,
  • бойових броньованих машин − 15 600 (+17) од,
  • артилерійських систем − 14 777 (+65) од,
  • РСЗВ − 1 115 (+0) од,
  • засобів ППО − 878 (+2) од,
  • літаків − 360 (+0) од,
  • гелікоптерів − 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 11 694 (+26) од,
  • крилатих ракет − 2 342 (+6) од,
  • кораблів/катерів − 28 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 19 923 (+73) од,
  • спеціальної техніки − 2 468 (+4) од.

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