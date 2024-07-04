Зеленський подякував США за новий пакет військової допомоги

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку Сполученим Штатам за оголошені 3 липня нові пакети військової допомоги, повідомляє Європейська правда.

Зеленський подякував президенту Джо Байдену, обом партіям Конгресу та всьому американському народу.

"Додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерія, протитанкове озброєння й інші критично важливі речі, а також кошти на закупівлю ракет для Patriot та NASAMS посилять наших воїнів і підвищать наші можливості на полі бою" , – зазначив він, додавши, що Україна розраховує на подальшу допомогу від США для протистояння російській агресії.

Нагадаємо, у середу Білий дім оголосив новий пакет військової допомоги для України обсягом 150 млн доларів, до якого увійдуть, серед іншого, артилерійські боєприпаси, ракети-перехоплювачі до комплексів Hawk та боєприпаси для HIMARS.

Крім того, Міноборони США оголосило про закупівлю перехоплювачів до систем ППО Patriot і NASAMS для України на суму 2,2 млрд доларів.