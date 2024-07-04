У Міненерго припустили, коли відключень електрики може поменшати

В Україні приблизно через місяць може поменшати відключення світла. Оскільки зараз на це, окрім наслідків обстрілів, впливає і спека. Про це заявив заступник міністра енергетики України Микола Колісник в ефірі телемарафону, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"На сьогодні ключовим фактором, який впливає на стабільність роботи енергосистеми є те, що ми живемо попри постійні обстріли об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури. Це постійний ризик знеструмлення" , - заявив він.

Для того, щоб максимально швидко проводити ремонтні кампанії, за його словами, Україна співпрацює з міжнародними донорами.

"Також це отримання обладнання від наших країн-партнерів для того, щоб ремонтна кампанія на об'єктах генерації, об'єктах розподілу відбулася вчасно швидко і ми змогли якомога швидше надати споживачам максимально доступної електроенергії. Разом з тим це і питання раціонального споживання. Адже споживаючи економно, ви допомагаєте збалансувати енергосистему" , - зазначив Колісник.

При цьому він додав, що одним із факторів, який впливає на підвищене споживання, є погода.