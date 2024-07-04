У Зеленського спростували інформацію про інтерв'ю Карлсону

Речник президента України Сергій Никифоров спростував інформацію про інтерв'ю Володимира Зеленського американському консервативному журналісту Такеру Карлсону.

Про це Никифоров повідомив﻿ на своїй сторінці у Facebook.

"Пану Такеру Карлсону варто уважніше перевіряти свої джерела в ФСБ. У Президента України зовсім інший графік, і Такера Карлсона там немає" , – написав він.

Раніше Такер Карслон заявляв﻿, що нібито отримав дозвіл на інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським.