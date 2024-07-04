"ПриватБанк" продасть списаних кредитів на 4,8 млрд гривень

Безнадійні кредити фізичних осіб на суму 4,8 млрд будуть продані з портфеля "ПриватБанку", повідомляє Економічна правда.

Державний "ПриватБанк" вирішив до кінця 2024 року продати права вимоги за портфелем карткових кредитів загальною заборгованістю на суму 4,8 млрд грн.

Це споживчі кредити минулих років, надані фізичним особам без забезпечення. Вони були визнані безнадійними та вже списані шляхом формування резервів.

Зазначається, що з портфеля для продажу виключили кредити, за якими боржниками є військовослужбовці та мобілізовані.

У березні "ПриватБанк" продав через OpenMarket (держпідприємство "СЕТАМ") понад 79 тис безнадійних кредитів на пів мільярда гривень за 3% вартості.