До України приїхав голова Генштабу Збройних сил Польщі
Начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі генерал Веслав Кукула прибув до Києва у четвер. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗС Польщі у X (Twitter), повідомляє Європейська правда.
Генерал розпочав робочий візит до Києва з покладання квітів до Стіни пам'яті полеглих за Україну.
Кукула здійснює візит на запрошення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
"Це ще одна важлива зустріч між двома командувачами, яка демонструє солідарність і співпрацю між Польщею і нашим східним сусідом перед обличчям російської агресії", – повідомили у Генштабі ЗС Польщі.