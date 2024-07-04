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До України приїхав голова Генштабу Збройних сил Польщі

До України приїхав голова Генштабу Збройних сил Польщі
Фото: Zmechowiec 75

Начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі генерал Веслав Кукула прибув до Києва у четвер. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗС Польщі у X (Twitter), повідомляє Європейська правда.

Генерал розпочав робочий візит до Києва з покладання квітів до Стіни пам'яті полеглих за Україну.

Кукула здійснює візит на запрошення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Це ще одна важлива зустріч між двома командувачами, яка демонструє солідарність і співпрацю між Польщею і нашим східним сусідом перед обличчям російської агресії", – повідомили у Генштабі ЗС Польщі.

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