У ГУР розповіли, як росіянин перейшов на бік України та підпалив корабель РФ

Росіянин, який підпалив корабель "Серпухов" має українське коріння, він сам вирішив перейти на бік України та продовжить службу в Силах оборони.﻿﻿ Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону, повідомляє Українська правда.

За словами Юсова, колишній російський військовий, а тепер доброволець "Легіону свобода Росії" із позивним "Гога" має українське походження, а також засуджує російське вторгнення в Україну. Він виявив бажання продовжити службу в Силах безпеки і оборони України.

"Гога сам вийшов на Україну, шукав цього виходу, пробував демобілізуватися і розірвати контракт, його не відпустили. Він із самого початку засуджував російську агресію, війну Росії проти України і врешті пішов на ось такий відчайдушний героїчний крок, тому що він без перебільшення ризикував життям.

Операція була дуже складною, і евакуація займала час і підпал всередині корабля, безумовно, це непросте завдання… але все вийшло завдяки професійності і співробітників ГУР і бійців ЛСР і проєкту "Хочу жить" , – сказав Юсов.﻿

Юсов додав, що на рахунку проєкту "Хочу жить" – понад 300 успішно реалізованих операцій з виведення російських військових, які обрали шлях не бути "гарматним м’ясом" режиму Путіна. Ще 30 тисяч заявок – у розробці на вивченні й перевірці.

Нагадаємо, на брифінгу 3 липня представники ГУР та ЛСР розповіли, що в квітні пожежу на російському ракетному кораблі "Сєрпухов" вчинив військовий РФ. Спецоперація називалася "Рибалка", вона тривала з 2023 року.

Військовий на позивний "Гога" підпалив зсередини корабель та викрав таємні документи.