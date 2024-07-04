У Кабміні прогнозують прискорення інфляції найближчими місяцями

Споживчі ціни в Україні зростають найнижчими темпами за останні роки. Однак це тимчасове явище, і в найближчі місяці інфляція прискориться.﻿ Про це йдеться в огляді Мінекономіки, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначили в міністерстві, у січні-травні 2024 року продовжився тренд на сповільнення інфляційних процесів. За даними Держстату споживча інфляція була найнижчою за останні роки - 2% з початку року. Річна інфляція у травні становила 3,3%, що нижче за цільовий діапазон Національного банку (5% ± 1 в. п.).

"Поточна "млявість" цін стала відображенням змін у структурі економіки під час війни - пригнічений споживчий попит не покривав поступове відновлення внутрішньої пропозиції, у тому числі за рахунок високого врожаю 2023 року та імпорту, що й забезпечило насиченість ринку за умови збереження обмежених можливостей експорту" , - йдеться в огляді.

Водночас тимчасовий профіцит пропозиції лише частково стримує інфляцію, відповідно в ті чи інші місяці можуть переважати за своїм впливом інші чинники продовольчого ринку (зокрема сезонність), які й надалі визначали загальний рівень цінового зростання, повідомили в міністерстві.

Крім того, усе сильніше відчувається тиск з боку витратних чинників, зокрема через: вимушену затратну адаптацію бізнесу до роботи в умовах обмеженого електропостачання; подорожчання логістики; підвищення закупівельних цін на сировину; вищі витрати на утримання персоналу, у тому числі на забезпечення безпеки праці тощо. Усе це в підсумку відобразилося як на прискореному зростанні цін на товари з більш високою доданою вартістю, так і на подорожчанні послуг, прогнозують у міністерстві.

"Очікується, що в найближчій перспективі й надалі переважатиме вплив чинників, що мають інфляційний характер – внутрішні ціни й далі залежатимуть як від світового тренду, враховуючи його корекцію, так і від вагомої внутрішньої собівартості продукції, що склалася внаслідок руйнації значної частини інфраструктурних об’єктів, потреби в подальшій відбудові пошкоджених енергетичних об’єктів та перебудові виробничих процесів. Крім того, стимулюватиме зростання цін невизначеність щодо подальшого перебігу війни та ймовірне поглиблення дефіциту робочої сили" , - йдеться в огляді.

Нагадаємо, до державного бюджету на 2024 рік закладена інфляція на рівні 9,7%. Кабінет міністрів у Бюджетній декларації на 2025-2027 роки прогнозує такі темпи зростання споживчих цін (грудень до грудня): у 2025 році на 9,5%, у 2026 році на 10,4%, у 2027 році на 5,9%.