Кабмін дозволив Держспецзв'язку закуповувати дрони українського виробництва

Кабінет міністрів України прийняв зміни до постанови № 256 від 24 березня 2023 року, що передбачають вдосконалення порядку закупівель безпілотних систем.﻿ Про це йдеться в повідомленні Держспецзв'язку, повідомляє Економічна правда.

Основні зміни:

Держспецзв'язку матиме змогу здійснювати закупівлі БпЛА вітчизняного виробництва через систему електронних закупівель "Прозоро".

Для захисту виконавців державних контрактів (договорів) буде прихована чутлива інформація про них.

Зазначається, що рішення Уряду дозволить використовувати інструменти електронних закупівель для БпЛА вітчизняного виробництва, що сприятиме прозорості закупівель, та підвищить рівень захищеності вітчизняних виробників.:

Раніше з використанням системи "Прозоро" можливо було здійснювати закупівлі тільки деяких категорій БпЛА іноземного виробництва.