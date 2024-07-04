Зеленський: Україна б'є по російських НПЗ, бо світ не може зупинити РФ

Україна почала завдавати ударів по нафтопереробних заводах Росії після того, як світ не зупинив геноцидну політику Путіна проти українського народу. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтервʼю Bloomberg, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"У нас було багато різних діалогів, моя позиція дуже відкрита. Нас б'ють по електриці, і ніхто не зміг поставити Путіна на місце, щоб він не перетворював цю війну, або "СВО", як він сказав, на геноцид українського народу. Залишати людей без води, електрики, це і є геноцидна політика" , - сказав президент.

Як зазначив Зеленський, словами ніхто не зупинив Путіна.

"Тоді ми почали бити по його енергетиці, щоб він зрозумів що він робить. не факт, що він зрозуміє, але ми почали робити. І тоді всі почали з нами говорити, що ми повинні припинити відповідні кроки, бо це ескалація. Куди більша ескалація ніж війна?" - додав він.

За його словами, Україна вийшла сьогодні на дуже чітку ситуацію.

"Наша позиція проста: світу боляче, що ми б'ємо по енергетиці Росії - зробіть так щоб Росія не била по нашій енергетиці" , - констатував Зеленський.

Нагадаємо, Україна з початку 2024 року атакує дронами російську енергетичну інфраструктуру, щоб підірвати економіку Росії та її здатність фінансувати військову машину.