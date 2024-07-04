Зеленський прокоментував можливу участь Путіна у наступному Саміті миру

Президент Володимир Зеленський заявив, що представників Росії планують запросити на другий Саміт миру, однак він зазначив, що не впевнений щодо участі в заході російського диктатора Володимира Путіна через його страх виїжджати з РФ. Про це глава держави розповів в інтерв’ю агентству Bloomberg, повідомляє Ліга.net.

"Якщо наступний Саміт миру відбуватиметься за тим планом, який ми передбачаємо. А він передбачає, що буде план з усіма пунктами, як ми бачимо закінчення війни, і на нашому боці буде більшість світу – ми працюємо в цьому напрямку. Якщо план буде готовий, ми організовуємо другий Саміт миру і там повинні бути представники РФ, а хто це буде – ми подивимось" , – сказав Зеленський.

На запитання щодо можливої участі Путіна Зеленський відповів, що не впевнений у цьому.

"Мені здається, що він боїться виїжджати з Росії" , – заявив президент.

Глава держави не уточнив, хто саме, крім Путіна, може взяти участь у заході, але зазначив, що можливо "до цього моменту в Кремлі буде інша людина".

Нагадаємо, 15-16 червня у Швейцарії відбувся Глобальний саміт миру, ініційований Україною – Росію на нього не запросили.

20 червня Єрмак заявив, що підготовка до другого Саміту миру триває, однак вже відомо про плани росіян щодо спроб зриву заходу.

21 червня Кулеба заявив, що участь Росії у другому Саміті миру можлива за форматом Чорноморської зернової ініціативи.