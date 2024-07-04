Кулеба назвав два рішення, які зможуть переломити ситуацію на фронті

Переламати ситуацію на фронті можна, але це буде дуже складно зробити. Необхідно ухвалити два ключові рішення, які зможуть переломити ситуацію у війні з Росією. ﻿ Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Переламати ситуацію можна, але дуже складно. У ній багато складових і багато рішень, які необхідно прийняти. Деякі з них залежать від нас, і ми ухвалюємо ці рішення. Деякі рішення залежать від наших партнерів, і вони теж, як правило, розуміють, що ці рішення необхідно ухвалювати" , - заявив він.

Міністр зазначив, що одне з рішень - знищення російських бомбардувальників на аеродромах і в повітрі.

"Якби мені довелося назвати два ключові рішення, які необхідно ухвалити, щоб переломити тенденцію, я б згадав знищення російських бомбардувальників на аеродромах і в повітрі" , - заявив Кулеба.

За його словами, це "справжня больова точка сухопутних військ" України.

"Те, що ми вважаємо головною причиною успіху росіян, - це просто незліченні керовані бомби, що скидаються на наші наземні сили. Вони знищують і вбивають у величезних масштабах, а іноді просто згладжують позиції, не залишаючи нічого для оборони. Тому, щойно нам вдасться усунути загрозу авіабомб, наші наземні позиції зміцняться, і Росії буде дуже важко просуватися вперед" , - заявив міністр.

Кулеба заявив, що друге рішення для зміни ситуації на фронті - збільшення постачання боєприпасів.