Британська розвідка проаналізувала, як РФ краде корисні копалини з окупованих територій

У своєму останньому розвідувальному огляді про російсько-українську війну Міноборони Британії оцінило, як Росія викрадає з окупованих частин України мінерали і корисні копалини, повідомляє Європейська правда.

Як стверджують у британському відомстві, українська влада вже неодноразово звертала увагу на цей грабунок.

"Залізна руда, вугілля, титан, уран, марганець, золото та літій присутні в Україні, майже напевно їх поклади є бажаною ціллю для Росії, яка також шукає шляхи знекровити українську економіку, позбавляючи її доступу до ресурсів і руйнуючи інфраструктуру" , – йдеться в огляді.

Як стверджує британська розвідка, однією з причин того, що Росія намагається покращити транспортну інфраструктуру на окупованих частинах України є те, що вона хоче видобути побільше українських мінералів.

Зокрема, у відомстві згадали заяви окупантів про нібито триваюче покращення і будівництво дорожньої і залізничної інфраструктури в Запорізькій області з метою зв’язати регіон з Росією. Аналітики кажуть, що це слугує не тільки військовій меті, а й вивезенню зерна та мінералів.

В якості прикладу в огляді наводять видобуток залізної руди і її вивезення в районі Дніпрорудного у Запорізькій області.