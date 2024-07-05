Влада РФ заявляє про атаки безпілотників та пожежі в регіонах

Губернатори Краснодарського краю і Ростовської області РФ заявили про атаку дронів, пожежі та постраждалих, повідомляє Українська правда.

За словами губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва, у Приморсько-Ахтарську російська ППО нібито збила кілька безпілотників.

Він також заявив, що внаслідок атаки пошкоджений триповерховий багатоквартирний будинок. Крім цього, порушена робота енергопідстанції, що живить значну частину міста.

Губернатор Ростовської області РФ Василь Голубєв зазначив, що в небі над областю силами ППО нібито були збиті 10 БпЛА.

"За даними оперативних чергових служб, унаслідок повітряної атаки і падіння уламків БПЛА зафіксовано ландшафтні пожежі на лівому березі Дону і в Азовському районі" , – повідомив він.

Російський паблік Astra опублікував момент атаки БпЛА на Ростов-на-Дону.