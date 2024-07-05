ISW: Путін неприховано вимагає від України капітуляції для перемир'я

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що правитель Росії Володимир Путін відкидає будь-які переговорні можливості щодо припинення вогню і вже неприховано вимагає фактичної капітуляції України, повідомляє Українська правда.

Путін прямо відкинув участь РФ у будь-яких значущих переговорах щодо угоди про припинення вогню, натомість вимагаючи "незворотної" "демілітаризації" України як передумови для про припинення вогню.

Аналітики зазначають, що, таким чином, Путін вимагає від України фактичної капітуляції для припинення вогню.

Путін прокоментував перспективи припинення вогню в Україні шляхом переговорів на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в Астані (Казахстан) 4 липня, але замість того, щоб запропонувати свій типовий удаваний інтерес до таких переговорів, він прямо відкинув будь-який переговорний процес щодо припинення вогню.

Правитель Кремля неодноразово зображував Захід як свого імовірного партнера з переговорів щодо угоди про припинення вогню, щоб спонукати Захід до поступок у питанні українського суверенітету, але Путін, зокрема, відкинув усі сторони-посередники в укладанні угоди між Україною та Росією.

Він також відкинув Верховну Раду як можливу контактну особу для переговорів, незважаючи на те, що раніше стверджував, що вона є єдиним легітимним українським органом, з яким Росія може вести переговори.

Експерти підсумовують: "Тепер Путін назвав усі українські органи влади нелегітимними або непридатними для переговорів і відхилив ідею участі третіх сторін у переговорах, фактично відкинувши будь-який реальний процес повноцінних переговорів щодо угоди про припинення вогню.

Натомість він наголосив на своїй вимозі до України про припинення вогню".

Крім того, Путін висунув основною вимогою "демілітаризацію" України як головну передумову угоди про припинення вогню.

ІSW продовжує оцінювати, що Росія скористається перепочинком для відновлення та розширення своїх сил і подальшої мобілізації своєї оборонно-промислової бази для майбутньої агресії, спрямованої на знищення Української Держави.

На думку аналітиків, відмова Путіна від будь-якої угоди про припинення вогню без капітуляції України ще більше ілюструє, що він впевнений у своїй оцінці, що Росія може досягти перемоги, продовжуючи повзуче просування в Україні. Тобто він робить ставку на війну на виснаження без підтримки України Заходом.

Ключові висновки ISW за 4 липня