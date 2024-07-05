Курс валют НБУ на 5 липня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 5 липня 2024 року
Курс долара, порівняно з 4 липня, знизився на 21 коп. до 40.5458 за 1 долар.
Євро подешевшав на 7 коп. до 43.7814 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів упав на 8 коп. до 51.7081 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився до позначки 45.0659 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав до 10.1994 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|40.545 800
|EUR
|Євро
|43.781 400
|GBP
|Фунт стерлінгів
|51.708 100
|CHF
|Швейцарський франк
|45.065 900
|PLN
|Польський злотий
|10.199 400
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.