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Курс валют НБУ на 5 липня

Курс валют НБУ на 5 липня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 5 липня 2024 року

Курс долара, порівняно з 4 липня, знизився на 21 коп. до 40.5458 за 1 долар.

Євро подешевшав на 7 коп. до 43.7814 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів упав на 8 коп. до 51.7081 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився до позначки 45.0659 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав до 10.1994 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 40.545 800 --0.2141
EUR Євро 43.781 400 --0.0681
GBP Фунт стерлінгів 51.708 100 --0.0774
CHF Швейцарський франк 45.065 900 --0.0624
PLN Польський злотий 10.199 400 +0.0002

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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