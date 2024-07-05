Курс валют НБУ на 5 липня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 5 липня 2024 року

Курс долара, порівняно з 4 липня, знизився на 21 коп. до 40.5458 за 1 долар.

Євро подешевшав на 7 коп. до 43.7814 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів упав на 8 коп. до 51.7081 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився до позначки 45.0659 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав до 10.1994 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 40.545 800 EUR Євро 43.781 400 GBP Фунт стерлінгів 51.708 100 CHF Швейцарський франк 45.065 900 PLN Польський злотий 10.199 400

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.