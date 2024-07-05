У НБУ назвали причини високого попиту на валюту та падіння гривні

Ситуація на валютному ринку в червні залишалася контрольованою. В умовах дотримання НБУ принципів керованої гнучкості обмінний курс гривні рухався під впливом ринкових чинників як у бік послаблення, так і зміцнення, незначно девальвувавши в середньому за місяць.﻿ Про це йдеться в макроекономічному та монетарному огляді НБУ (липень 2024 року), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Різниця між готівковим та офіційним курсами перебувала в прийнятних межах і не перевищувала 1,3%, зазначили в НБУ.

За даними центробанку, основними чинниками посилення попиту на іноземну валюту в цей період були:

збереження високої інтенсивності видатків бюджету

активізація закупівель пального компаніями ПЕК перед потенційним підвищення акцизного податку та імпорт електроенергії через втрату низки генеруючих потужностей

здійснення бізнесом операцій, дозволених у межах травневої лібералізації.

"З огляду на збереження структурного дефіциту іноземної валюти інтервенції НБУ і надалі залишаються основним балансуючим механізмом на валютному ринку - у червні чистий продаж іноземної валюти становив 3,0 млрд доларів" , - йдеться в огляді.

Нагадаємо, НБУ у червні 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 2,986 млрд доларів, що на 2,8% менше, ніж у травні. Офіційний курс долара за червень зріс на 3 копійки до 40,53 грн/долар. На міжбанку курс за місяць упав із 40,65 до 40,50 грн/долар.

Населення в червні купило в банках 972 млн доларів, що на 6,1% менше порівняно з травнем. З початку року українці купили 5,238 млрд доларів. Курс долара на готівковому ринку у червні коливався близько 41 гривні. Загалом за місяць курс упав на 25 копійок до 40,80 грн/долар.