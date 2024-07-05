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РФ за добу втратила 1100 військових та 57 безпілотників – Генштаб

РФ за добу втратила 1100 військових та 57 безпілотників – Генштаб
Фото: Facebook

Росія за добу втратила у війні з Україною приблизно 1100 військових, 10 танків, 57 безпілотників, 54 артилерійські системи та іншу техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 05.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 548 580 (+1 110) осіб,
  • танків − 8 142 (+10) од,
  • бойових броньованих машин − 15 611 (+11) од,
  • артилерійських систем − 14 831 (+54) од,
  • РСЗВ − 1 115 (+0) од,
  • засобів ППО − 878 (+0) од,
  • літаків − 360 (+0) од,
  • гелікоптерів − 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 11 751 (+57) од,
  • крилатих ракет − 2 342 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 28 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 19 977 (+54) од,
  • спеціальної техніки − 2 473 (+5) од.

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