РФ за добу втратила 1100 військових та 57 безпілотників – Генштаб

Росія за добу втратила у війні з Україною приблизно 1100 військових, 10 танків, 57 безпілотників, 54 артилерійські системи та іншу техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 05.07.24 орієнтовно склали: